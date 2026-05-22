В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал новый таинственный шифр

Радиостанция УВБ-76, или «Радио Судного дня», передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность станции.

В 11:29 по московскому времени «Жужжалка» вышла в эфир с шифром, состоящим из букв и цифр.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 59998 23893 24750 ПЛОДОЗВЯК 7009 9054», — передала она.

Пользователи в комментариях стали предполагать, как мог бы выглядеть обозначенный в эфире «плодозвяк», и один из них поделился сгенерированной нейросетью картинкой с изображением яблока, внутри которого расположился язык колокола.

Накануне, 21 мая, «Радиостанция Судного дня» передала сразу семь сообщений за день. Некоторые из них состояли из нескольких слов. Среди них оказались шифры «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «королевна», «капосуп», «братошик», «акрофи», «круговизг», «рубаха», «абабколист», «освещение», «воиножуир», «срывочиж», «маевка» и «файлокрах».

Пользователи Сети связали такую активность «Жужжалки» с учениями ВС России по подготовке и применению ядерных сил.