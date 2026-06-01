В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал новый таинственный шифр

Радиостанция УВБ-76 в первый день лета передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщил отслеживающий ее активность телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 16:04 по московскому времени «Жужжалка» выдала очередной шифр, состоящий из букв и цифр.

«НЖТИ 67410 СОРТОТЮК 5846 3848», — передала она.

Это первое сообщение УВБ-76 за последние восемь дней. В прошлый раз, 23 мая, в эфире радиостанции прозвучали слова «сказопат» и «снопотюль».

УВБ-76 работает в коротковолновом диапазоне на частоте 4625 килогерц. Официально о назначении радиостанции неизвестно, однако ее эфир среди интернет-пользователей вызывает живой интерес.

Небывалую активность станция проявила 21 мая. На ее волне услышали сразу семь сообщений подряд. Комментаторы в Сети связали их с совместными учениями ядерных сил России и Белоруссии.