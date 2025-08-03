В Британии забили тревогу из-за предсказания Хокинга об угрозе из космоса

DM: предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может сбыться в этом году

Британский физик Стивен Хокинг, умерший в 2018 году, предостерегал человечество о смертоносном «инопланетном вторжении». Его предсказание может сбыться уже в этом году, сообщило британское издание Daily Mail .

«Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с „враждебной“ инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — говорится в материале.

Покойный ученый считал, что активный поиск внеземных цивилизаций может обернуться катастрофой для человечества. Он напоминал, как в прошлом земные культуры уничтожали мнее развитые цивилизации.

Хокинг считал, что люди не должны отвечать на сигналы, получаемые из космического пространства. Советовал их только прослушать, но не распространять информацию о Земле.

Его мрачное предсказание проанализировала международная группа исследователей из Гарвардского университета. Они пришли к выводу, что межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный на подлете к Солнечной системе, может оказаться не гигантской кометой, а НЛО длиной 12 миль (более 19 километров).

Как отметил профессор Ави Лоэб, если гипотеза окажется верной, то потребуется принять защитные меры, но они могут оказаться бесполезными.

Межзвездный объект 3I/ATLAS пролетит мимо земли 17 декабря 2025 года.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что таинственный объект 3I/ATLAS не является кораблем пришельцев.