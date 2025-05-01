В Бразилии скончалась старейшая женщина планеты

Бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток из бразильского города Порту-Алегри.
По данным агентства, монахиня умерла в среду, 30 апреля, в монастыре, где проживала последние годы. Ина Канабарру Лукас родилась 8 июня 1908 года. Статус самого пожилого человека на Земле она получила после смерти в декабре 2024 года 116-летней японки Томико Итооки.
Ранее стало известно, что в Нью-Йорке в возрасте 113 лет скончалась старейшая из жертв холокоста Роуз Джирон. В штате Нью-Йорк она считалась самым старым человеком, и была самым возрастным эмигрантом в мире.
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