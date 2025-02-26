Умерла Роуз Джирон, одна из самых старейших жертв холокоста

Старейшая из жертв холокоста Роуз Джирон, скончалась 24 февраля в Нью-Йорке в возрасте 113 лет. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post .

Женщина родилась в Польше в 1912 году. Вместе с семьей она переехала в Гамбург на севере Германии.

В 1938 году она вышла замуж за немецкого еврея Джулиуса Мангейма и пара переехала в город Бреслау. Там его арестовали и отправили в концлагерь Бухенвальд в 1939 году.

«Мой отец был в концентрационном лагере, когда я родилась», — рассказывала дочь Джирон.

Женщине и ее семье помог двоюродный брат, приславший визу в Китай. Они заплатили за то, чтобы ее мужа выпустили из концлагеря, а потом сбежали в Шанхай. Во время Второй мровой войны китайский город принял более 20000 еврейских беженцев.

Джирон начала вязать на продажу. Так ее хобби переросло в профессию.

В США семья переехала уже в 1947 году. Там Джирон открыла два магазина вязаных изделий в Квинсе. В штате Нью-Йорк она считалась самым старым человеком. Кроме того, Джирон была самым возрастным эмигрантом в мире.

По словам ее внучки, бабушка говорила, что секрет ее долголетия заключался в том, что она любила есть темный шоколад.

Женщина умерла от старости.

Ранее старейший житель Великобритании, 110-летний ветеран Второй мировой войны Дональд Роуз назвал секретом своего долголетия собачьи галеты и морскую воду, из-за которых его организм якобы «замариновало».