В Бразилии пенсионер ожил в морге на глазах у родных, но вскоре снова умер

В Бразилии 90-летнего пациента сочли умершим и отправили в морг, но там он неожиданно начал дышать на глазах у горюющих родных. Об этой истории рассказала газета The Mirror .

Когда выяснилось, что это не обман зрения и что у пенсионера действительно есть дыхание и пульс, его перенаправили в реанимацию, однако через несколько часов он все же умер окончательно.

Руководство больницы заявило, что врачи и другой персонал не допускали никаких ошибок при лечении, а также не фиксировались технические сбои. Ведется расследование.

Ранее российская модель в Турции подала признаки жизни после того, как местные врачи констатировали ее смерть. Однако эта история закончилась более счастливо — и девушка пошла на поправку.