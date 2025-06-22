Модель из России «воскресла» в больнице Турции после падения с восьмого этажа

Чудесным спасением закончилось падение с балкона восьмого этажа высотки в Турции для российской модели и участницы конкурса «Краса Российской империи — 2017». В комментарии Telegram-каналу Shot пострадавшая рассказала, что после потери сознания в машине скорой помощи очнулась в реанимации под удивленные возгласы врачей, которые уже констатировали смерть.

Модель пояснила, что с балкона ее столкнул приятель, у которого она остановилась на несколько дней. По ее словам, мужчина злоупотребил алкоголем и, вероятно, наркотиками, после чего набросился на нее со спины, когда она стояла на балконе. Потеряв равновесие модель сорвалась с высоты и упала на газон, где ее подобрала машина скорой помощи.

Придя в себя пострадавшая узнала от врачей, что медицинская бригада констатировала ее смерть. Поэтому чудесное воскрешение сильно шокировало всех сотрудников больницы. Модель оставила впечатлительных медиков и вернулась в Москву для продолжения лечения.

«Врачи сейчас спросили, что вам неделю назад констатировали клиническую смерть, вы сами пришли в больницу сдаваться», — поделилась пострадавшая.

Она подчеркнула, что сама не понимает как это произошло и «где та рубашка или бронежилет, в котором она родилась».

В начале июня пятилетний мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа жилого дома в Екатеринбурге. Ребенок упал на припаркованную машину и получил серьезные травмы. Прибывшие на место врачи отправили ребенка в реанимацию.