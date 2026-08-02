В августе россияне смогут наблюдать солнечное и лунное затмения

В августе жители России смогут наблюдать сразу два астрономических явления: солнечное и лунное затмения. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, 12 августа полное солнечное затмение начнется около 20:00 на полуострове Таймыр: в труднодоступных местах Луна полностью закроет Солнце. Затем тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и Испании.

В европейской части России затмение будет частным. Наибольшая фаза (более 80%) — в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Петербурге; южнее — в малой фазе или незаметно. Максимальной фазы оно достигнет в 20:46 по московскому времени.

Частное лунное затмение произойдет 28 августа, лучше всего его увидят в Америке и Антарктиде. В европейской части России будут видны лишь небольшие фазы при заходе Луны около пяти часов утра.

Особое значение затмения имеют в астрологии. Астропсихолог Любовь Калиновская рассказала 360.ru, что принесет с собой это событие.