Сегодня 15:03 Огненный август — 2026: астролог Калиновская — о затмении, параде планет и великой перезагрузке Астролог Калиновская: середина августа откроет «окно возможностей» для каждого Фото: NASA Эксклюзив

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Каждое астрономическое событие — это как открытая дверь. Но что, если 12 августа таких дверей откроется сразу три? Парад планет, солнечное затмение и пик Персеид совпадут в один день, чтобы подарить нам редчайший шанс на обновление. По словам астрологов, энергия этого дня настолько мощная, что способна превратить скромную мечту в судьбоносное событие. О том, как попасть в этот «звездный поток» и не обжечься об его огненную природу, 360.ru поговорили с астрологом, астропсихологом Любовью Калиновской.

Затмение на кармической оси: великая перезагрузка Главным событием месяца астролог назвала солнечное затмение, которое наступит 12 августа в 20:45 по московскому времени. Но уникальность этого дня, по словам Калиновской, не в самом затмении, а в том, что оно происходит на кармических узлах — точках, отвечающих за судьбоносные события в жизни человечества. Как пояснила астролог, впервые за 17-19 лет затмение пройдет на оси знаков Лев — Водолей. Это принципиально важно, потому что Лев символизирует лидерство, власть, царственность и яркую индивидуальность, а Водолей — массы, народы, сплочение.

Фото: NASA

«Эта ось достаточно очень яркая, статусная, лидерская, харизматичная, творческая, с огромным, человеческим потенциалом власти, управления, распределения этой власти», — пояснила астролог. — Но самое важное, что в этот момент в знаке Льва окажется не только Солнце, но и Юпитер». Калиновская обращает внимание: Юпитер заходит в знак Льва раз в 12 лет, и это соединение с Солнцем в день затмения создает поистине королевскую конфигурацию. По ее словам, это энергия масштабных личностей, полководцев, президентов и генералов. Однако эксперт уточняет, что у этой медали есть и обратная сторона.

Политический небосклон: нужны благородные По прогнозу астропсихолога, августовское затмение принесет очень яркие события грандиозного масштаба, касающиеся политических и управленческих решений. Но будут ли эти новости со знаком плюс, зависит от того, выдержат ли действующие правители вызов космической энергии. «Это затмение говорит о том, что сейчас нужны будут только сильные, воинственные, благородные лидеры, — заявила Калиновская. — Те, кто действительно держит ответственность за свой народ, всем сердцем любит свою землю, родину и храбро борется за жизнь и свободу своих людей». При этом астролог не скрывает и негативных сценариев. Она пояснила, что скопление пяти планет в огненном знаке Льва (Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, а также Марс и Уран поблизости) создает взрывоопасную смесь.

Фото: NASA

«Это будет столкновение за власть во всем мире, — предупредила эксперт. — Вызов будет брошен странам и лидерам».

Энергетический шторм: почему Персеиды — не просто красиво Помимо затмения и парада планет, 12 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. В отличие от скептиков, астролог придает этому явлению серьезное значение. Она отметила, что древние астрологи всегда выделяли поток Персеид как нечто особенное, и напомнила золотое правило: «что на небе — то и на Земле». По ее убеждению, любое движение в космосе влечет за собой движение в земных делах. А в условиях, когда одно астрономическое явление накладывается на другое, происходит колоссальный выброс энергии. «Слишком много космической энергии сосредоточено в одном моменте, — сказала Калиновская. — Поэтому это невероятный выброс энергии. Сдвиги будут колоссальные. И тут, как я говорю, самое главное — выдержать эту космическую энергию и в хорошем созидательном ритме направить ее на развитие. Кто-то сможет загадать желание и зарядиться ресурсом, а для других этот день обернется проблемами со здоровьем».

Фото: NASA

Особую тревогу у астролога вызывает влияние на сердечно-сосудистую систему, ведь Лев в астрологии отвечает за сердце. Она настоятельно рекомендовала пожилым людям и всем, кому за 45, внимательнее следить за артериальным давлением и избегать перегрузок.

Кому август принесет удачу Несмотря на спорные политические прогнозы, Калиновская подчеркнула: астрология всегда ресурсна и оптимистична. Вселенная расширяется, и человек тоже должен двигаться вперед. Поэтому для многих это затмение станет не концом, а началом. Эксперт выделила несколько категорий людей, для которых август станет звездным часом: Творческие личности и артисты. Поскольку Лев — знак театра, сцены и празднеств, у актеров, музыкантов и всех, кто занимается творчеством, появляется шанс ярко заявить о себе. «Человек выйдет на сцену — и его тут же полюбят и примут», — образно описывает астролог.

Влюбленные и семьи. Несмотря на то что астрологи не рекомендуют заключать браки в день затмения, энергия знака Льва покровительствует романтике. По словам Калиновской, в этот период возможны долгожданные беременности и рождение талантливых детей.

Амбициозные лидеры. Для тех, кто давно шел к руководящей должности, 12 августа — время презентации себя как сильного и харизматичного управленца.

Как провести 12 августа: советы астролога На вопрос о том, что категорически нельзя делать в этот энергетически перегруженный день, Калиновская ответила предельно четко.

Фото: РИА «Новости»