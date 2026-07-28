Огненный август — 2026: астролог Калиновская — о затмении, параде планет и великой перезагрузке
Астролог Калиновская: середина августа откроет «окно возможностей» для каждого
Каждое астрономическое событие — это как открытая дверь. Но что, если 12 августа таких дверей откроется сразу три? Парад планет, солнечное затмение и пик Персеид совпадут в один день, чтобы подарить нам редчайший шанс на обновление. По словам астрологов, энергия этого дня настолько мощная, что способна превратить скромную мечту в судьбоносное событие. О том, как попасть в этот «звездный поток» и не обжечься об его огненную природу, 360.ru поговорили с астрологом, астропсихологом Любовью Калиновской.
Затмение на кармической оси: великая перезагрузка
Главным событием месяца астролог назвала солнечное затмение, которое наступит 12 августа в 20:45 по московскому времени. Но уникальность этого дня, по словам Калиновской, не в самом затмении, а в том, что оно происходит на кармических узлах — точках, отвечающих за судьбоносные события в жизни человечества.
Как пояснила астролог, впервые за 17-19 лет затмение пройдет на оси знаков Лев — Водолей. Это принципиально важно, потому что Лев символизирует лидерство, власть, царственность и яркую индивидуальность, а Водолей — массы, народы, сплочение.
«Эта ось достаточно очень яркая, статусная, лидерская, харизматичная, творческая, с огромным, человеческим потенциалом власти, управления, распределения этой власти», — пояснила астролог. — Но самое важное, что в этот момент в знаке Льва окажется не только Солнце, но и Юпитер».
Калиновская обращает внимание: Юпитер заходит в знак Льва раз в 12 лет, и это соединение с Солнцем в день затмения создает поистине королевскую конфигурацию. По ее словам, это энергия масштабных личностей, полководцев, президентов и генералов. Однако эксперт уточняет, что у этой медали есть и обратная сторона.
Политический небосклон: нужны благородные
По прогнозу астропсихолога, августовское затмение принесет очень яркие события грандиозного масштаба, касающиеся политических и управленческих решений. Но будут ли эти новости со знаком плюс, зависит от того, выдержат ли действующие правители вызов космической энергии.
«Это затмение говорит о том, что сейчас нужны будут только сильные, воинственные, благородные лидеры, — заявила Калиновская. — Те, кто действительно держит ответственность за свой народ, всем сердцем любит свою землю, родину и храбро борется за жизнь и свободу своих людей».
При этом астролог не скрывает и негативных сценариев. Она пояснила, что скопление пяти планет в огненном знаке Льва (Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, а также Марс и Уран поблизости) создает взрывоопасную смесь.
«Это будет столкновение за власть во всем мире, — предупредила эксперт. — Вызов будет брошен странам и лидерам».
Энергетический шторм: почему Персеиды — не просто красиво
Помимо затмения и парада планет, 12 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. В отличие от скептиков, астролог придает этому явлению серьезное значение.
Она отметила, что древние астрологи всегда выделяли поток Персеид как нечто особенное, и напомнила золотое правило: «что на небе — то и на Земле». По ее убеждению, любое движение в космосе влечет за собой движение в земных делах. А в условиях, когда одно астрономическое явление накладывается на другое, происходит колоссальный выброс энергии.
«Слишком много космической энергии сосредоточено в одном моменте, — сказала Калиновская. — Поэтому это невероятный выброс энергии. Сдвиги будут колоссальные. И тут, как я говорю, самое главное — выдержать эту космическую энергию и в хорошем созидательном ритме направить ее на развитие. Кто-то сможет загадать желание и зарядиться ресурсом, а для других этот день обернется проблемами со здоровьем».
Особую тревогу у астролога вызывает влияние на сердечно-сосудистую систему, ведь Лев в астрологии отвечает за сердце. Она настоятельно рекомендовала пожилым людям и всем, кому за 45, внимательнее следить за артериальным давлением и избегать перегрузок.
Кому август принесет удачу
Несмотря на спорные политические прогнозы, Калиновская подчеркнула: астрология всегда ресурсна и оптимистична. Вселенная расширяется, и человек тоже должен двигаться вперед. Поэтому для многих это затмение станет не концом, а началом.
Эксперт выделила несколько категорий людей, для которых август станет звездным часом:
- Творческие личности и артисты. Поскольку Лев — знак театра, сцены и празднеств, у актеров, музыкантов и всех, кто занимается творчеством, появляется шанс ярко заявить о себе. «Человек выйдет на сцену — и его тут же полюбят и примут», — образно описывает астролог.
- Влюбленные и семьи. Несмотря на то что астрологи не рекомендуют заключать браки в день затмения, энергия знака Льва покровительствует романтике. По словам Калиновской, в этот период возможны долгожданные беременности и рождение талантливых детей.
- Амбициозные лидеры. Для тех, кто давно шел к руководящей должности, 12 августа — время презентации себя как сильного и харизматичного управленца.
Как провести 12 августа: советы астролога
На вопрос о том, что категорически нельзя делать в этот энергетически перегруженный день, Калиновская ответила предельно четко.
По ее рекомендации, 12 августа не стоит назначать важные встречи, вести переговоры, подписывать документы или отправляться в путешествия в незнакомые места. Она объяснила это тем, что энергия дня настолько мощная, что любой необдуманный шаг может привести к серьезным последствиям на годы вперед.
«Затмение все астрологи рекомендуют этот день провести в более-менее спокойном ритме. Точно не стоит на этот день назначать важные встречи, переговоры, подписывать какие-либо документы, потому что это может иметь фатальное значение для будущего. В этот день не стоит отправляться в путешествия, новые страны и города, в которых вы никогда не были. То есть не стоит предпринимать каких-то важных или новых действий», — предостерегла эксперт.
Вместо этого астролог посоветовала посвятить день детям, прогулкам на природе, легким физическим нагрузкам (например, ходьбе на 5-10 тысяч шагов) и просмотру комедий.
«Это будет среда, рабочий день, — напомнила спикер. — Я рекомендую работодателям сделать своим сотрудникам небольшую поблажку: позволить им чуть больше пообщаться, посмеяться, поработать в лайтовом режиме».
Главное, по мнению эксперта, — направить гигантский космический заряд на созидание, а не на разрушение, и тогда мощь Персеид и затмение станет не угрозой, а ресурсом для личного и глобального обновления.