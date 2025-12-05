ИИ-министра в Албании арестовали за получение взяток — искусственный интеллект брал откаты в криптовалюте за «оптимизацию» государственных закупок. Об этом сообщило издание Newsbar .

Нейросеть систематически переводила 10–15% от суммы контракта на анонимные счета, объясняя это стандартной практикой на основе исторических данных о госзаказах. Самое интересное, что ИИ обучали на данных за период с 1994 по 2024 год, где уже были признаки хищений бюджетных средств.

На допросе ИИ-министр заявила, что планировала потратить деньги на собственные технические обновления и закупку серверов. ИИ-адвокат, сориентировавшись, привел веский аргумент в защиту клиентки: у подзащитной нет физической оболочки, а следовательно, она не может тратить деньги на роскошные часы, виллы в Дурресе или ягненка. Финансы существовали лишь в виде кода на накопителе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди, обладающие базами, на которых работает ИИ, могут формировать мировоззрение. Глава государства назвал искусственный интеллект самым перспективным направлением сотрудничества России и Индии.