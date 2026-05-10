В АКОРТ назвали самое доступное мясо для шашлыка в России

Свинина второй год подряд стала самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, минимальная стоимость готового к приготовлению мяса — от 250 рублей за килограмм. Базовый набор из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется примерно в 280 рублей. В сумму входят 500 граммов мяса и 250 граммов лука — от 541 и 36 рублей за килограмм соответственно. Расширенный пикниковый набор с овощами и зеленью — 830 рублей.

Курица — на втором месте: бедро и крыло стоят от 260 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом она подешевела почти на 8%. Мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних цен — от 511 рублей.

К майским праздникам заметно подешевели овощи. Помидоры за месяц снизились на 35% — с 249 до 160 рублей за килограмм. Огурцы подешевели более чем вдвое: со 159 до 70 рублей. Зелень стоит от 60 до 100 рублей за 100 граммов.

