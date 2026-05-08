Врач Шарапова рассказала о пользе шашлыка для организма

Впереди вторые майские праздники, и многие россияне планируют выезд на природу с мангалом. Главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Министерства здравоохранения РФ Ольга Шарапова рассказала MIR24.TV о пользе шашлыка для организма.

В чем польза шашлыка?

— Правильно приготовленное мясо дает энергию, укрепляет мышцы и иммунитет. — Овощи и зелень добавляют клетчатку, витамины и антиоксиданты, снижая калорийность блюда.

Шарапова рекомендует употреблять шашлык с овощами и зеленью, чтобы снизить нагрузку на организм. Полезными и наиболее подходящими видами мяса для шашлыков считаются нежирная свинина и баранина.