Уралец собрал коллекцию самодельных автомобилей

В поселке Исток под Екатеринбургом 42-летний Константин Решетков собрал коллекцию самодельных автомобилей, которые больше напоминают фантазии нейросети, чем обычный транспорт. Об этом рассказал телеграм-канал Mash .

Среди проектов Решеткова — автомобиль в стиле машины семьи Флинстоунов и необычный ВАЗ-2109 шириной всего 70 сантиметров. Отдельное место в коллекции заняли 10 крупных болотоходов. Основой для некоторых из них стали разбитые автомобили Toyota.

Первый необычный проект Решетков собрал из микроавэна Toyota FunCargo. Он установил в салоне печь и лавки, превратив машину в настоящую баню на колесах. Позже в коллекции появились еще две нестандартные модели: ультраузкий ВАЗ-2115 и укороченная версия ВАЗ-2109.

В Подмосковье ранее решили сохранить ретроавтомобиль, превратив его в памятник. В мае у отдела Госавтоинспекции в Дубне установили восстановленный ВАЗ-2103 желтого цвета, выпущенный в 1974 году.