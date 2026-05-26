В Дубне появился новый памятник — отреставрированный ВАЗ-2103

Сегодня в городском округе Дубна появился новый памятник. У отдела Госавтоинспекции ОМВД России установили желтый ВАЗ-2103 1974 года выпуска. Он символизирует связь поколений и празднует 90-летие ведомства.

На постамент автомобиль подняли с помощью эвакуатора. Восстановить служебный транспорт до идеального состояния помог предприниматель Николай Сизых: машину полностью пересобрали, поставили на ход и привели практически в заводское состояние.

«С руководством Госавтоинспекции мы задумали в юбилейный год сделать что-то необычное, что станет интерпретацией смены поколений — символом этого стал автомобиль, который стоит сейчас на постаменте», — отметил Николай Сизых.

Реставрация шла с осени прошлого года: автомобиль переварили, восстановили, отшпаклевали, вывели зазоры. До реставрации автомобиль был не на ходу, но двигатель тоже привели в порядок.

На открытии памятника вместе с Николаем Сизых присутствовал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна майор полиции Денис Захарченко. Вместе с ним ленточку перерезал начальник ОМВД России по г. о. Дубна полковник полиции Юрий Калинкин. На церемонии были юные инспекторы дорожного движения детских садов и школ Дубны, а также участники движения «Юнармия».