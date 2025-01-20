Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше — ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», — сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида, после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.