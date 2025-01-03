«Ослепла и оглохла». Женщина рассказала о путешествии по аду и раю после клинической смерти

DM: британка рассказала о путешествии по аду и раю после клинической смерти

Британка Тамара Лару перенесла клиническую смерть, поверила в бога и возглавила благотворительную организацию. Женщина рассказала, как побывала в аду и раю, а потом вернулась на Землю, сообщил Daily Mail .

Родители Лару разошлись, когда ей исполнилось шесть лет. Отец отказался общаться, и девочка почувствовала себя одинокой. В 15 лет она попыталась покончить с собой и пережила клиническую смерть.

«Смерть охватила мое тело. Я ослепла и оглохла», — рассказала она.

Девушка очнулась в огненной яме среди миллионов других людей. Они кричали от боли и умоляли дать им еще один шанс. Лару знала о грехах каждого, хотя не была с ними знакома. За морем измученных душ она увидела страшное существо с драконьими головами.

В какой-то момент гигантская светлая рука выхватила ее и вознесла на небеса. Там Лару насладилась яркими цветами, свежестью, приливом энергии и присутствием бога. Она почувствовала всепоглощающий покой, радость и безмятежность. Девушка захотела остаться в раю, но неведомые силы вернули ее на Землю.

Она вернулась в тело, снова обрела слух и зрение. Врачи заявили, что девушка чудом выжила. Теперь Лару 54 года. Она работает в организации Life Change International и проповедует.

Клиническую смерть переживают некоторые тяжело больные пациенты. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что перед смертью люди сначала теряют чувство голода, затем жажды, перестают говорить и видеть. В последний момент мозг активирует зрительную систему, и появляется вспышка света.