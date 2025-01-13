«Очнулся в мешке на каталке». Освобождавший Авдеевку командир роты перенес клиническую смерть

Командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь дважды чудом избежал гибели. После атаки украинских дронов «Баба-яга» его полностью засыпало землей. Об этом военнослужащий ВС России рассказал RT .

«Мне повезло, что я стоял. В такие моменты действуешь на адреналине, мозг работает быстрее компьютера. Руками, как в воде, стал быстро откапывать себя», — сообщил он.

По словам военного, принимавшего участие в освобождении Авдеевки, серьезное ранение он получил, когда противник обстрелял его и других бойцов из танка. Взрывная волна была такой мощной, что Катунь пробил собой две стены в частном доме. Тогда мужчина перенес клиническую смерть.

«Меня посчитали мертвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке», — вспомнил командир.

Продвижение на Донецком направлении назвали самым успешным для России в 2024 году. По словам военного эксперта Алексея Живова, год стал переломным благодаря использования российскими войсками планирующих авиабомб.