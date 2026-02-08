Солнце обновило рекорд XXI века по числу мощных вспышек

Область 4366 установила рекорд XXI века по количеству мощных вспышек на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий», — указано в телеграм-канале лаборатории.

Предыдущий рекорд установлен областью 3664. Она породила 64 мощные вспышки уровня M и выше и вызвала сильнейшую магнитную бурю за последние 20 лет.

Три дня назад, когда в области было зафиксировано 63 вспышки, активность затихла. Ученые предположили, что нового рекорда не будет.

Ранее россиян предупредили, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.