Ученые отменят високосную секунду из-за возможного глобального сбоя

Ускорение вращения Земли может привести к сбою в работе цифровых устройств, поэтому ученые-хронометристы предложили отменить високосную секунду. Голосование международных организаций состоится в октябре, сообщила газета The Telegraph .

Вращение Земли ускорилось из-за изменения течений в ядре планеты. Опасаясь рассинхронизации и сбоя цифровых устройств, ученые предложили отказаться от високосной секунды, которую добавляют к наиболее точному атомному времени всякий раз, когда оно отклоняется от астрономического.

По оценкам специалистов, с вероятностью 30% к 2035 году потребуется отрицательный скачок времени, когда придется пропускать, а не добавлять секунду к атомному времени. Компьютеры не запрограммированы на ожидание таких сбоев.

«Существуют опасения по поводу возможных отказов оборудования», — сообщила генеральный директор Центра метрологических исследований в Галифаксе Джорджетт Макдональд.

По этой причине Международное бюро мер и весов в 2022 году подержало отмену високосных секунд к 2035 году. В октябре пройдет новое голосование. Международные организации решат, стоит ли переносить отмену на 2026 год.

Ранее на Солнце произошла первая за осень вспышка класса М. Плазменные облака достигнут Земли 8 и 9 сентября.