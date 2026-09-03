На Солнце произошла первая сильная вспышка осени

Солнечная вспышка класса M3.0 произошла вечером 2 сентября. Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали ее в рентгеновском диапазоне в 22:20 по московскому времени.

Вспышка продолжалась 39 минут. Ее координаты — N12E88.

Класс M относится к предпоследней категории солнечных вспышек по мощности. Более сильными считаются только события класса X.

При этом 1 сентября солнечная активность оставалась низкой. На западной стороне диска наблюдались лишь слабые вспышки в областях, которые уже уходили на обратную сторону Солнца. На обращенном к Земле восточном краю диска специалисты отмечали крупные магнитные петли.

Инженер обсерватории «Вега» государственного университета в Новосибирске Михаил Маслов отмечал, что осенью 2026 года в небе можно заметить две яркие кометы. Но для этого придется вооружиться телескопом.