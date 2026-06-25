Ученые из Перу и Колумбии провели исследование влияния стратосферы на кофе

Группа исследователей из Перу и Колумбии отправила в стратосферу образцы кофе и лекарственной маки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на перуанское агентство Андина.

Ученые хотят выяснить, как экстремальные условия, включая холод и низкое давление, повлияют на жизнеспособность семян.

Перуанская мака — лекарственное растение, его используют в медицине для борьбы с анемией.

Ранее исследователи из Университета Кертина и Геологической службы Западной Австралии установили возраст самого древнего из известных ударных кратеров на Земле, изучив минералы, содержащихся в горных породах. Кратер находится близ Северного полюса в регионе Пилбара.