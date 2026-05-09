Участники СВО показали содержимое подарочных рюкзаков на параде Победы

В рюкзаки для участников СВО на параде Победы в Москве вложили термосы, пледы и другие вещи, которые могут пригодиться в полевых условиях. Содержимое подарков показал в телеграм-канале журналист Александр Юнашев.

Бойцы получили синие рюкзаки с наполнением. Они предположили, что в них могли лежать парашют и сухой паек на три дня. Когда же журналисты попросили открыть подарки, увидели термос, пилотку, шоколад, модель самолета, бутылку воды, плащ-дождевик и плед.

На линии боевого соприкосновения из того, что лежало в рюкзаке, по словам военнослужащих, понадобится все, кроме модели самолета. Впрочем, один из бойцов придумал ему применение.

«Можно сделать электродвигатель и как беспилотник использовать», — сказал он.

Парад Победы традиционно прошел на Красной площади. В нем впервые приняли участие военнослужащие войск беспилотных систем.