Участник группы Neverlove эпично рухнул на толпу фанатов во время концерта в Петербурге

Перкуссионист Neverlove упал на толпу фанатов во время концерта в Петербурге

Во время концерта группы Neverlove на толпу фанатов рухнул один из участников коллектива. В распоряжении 360.ru оказалось видео с падением.

Концерт проходил в клубе Base на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Участник группы упал с бельэтажа, оторвав при этом часть конструкции. Момент падения сняли зрители.

По сообщению Telegram-канала Mash на Мойке падение — запланированный перформанс. Однако конструкция не выдержала перкуссиониста и упала в зал, на зрителей. По словам директора коллектива, никто не пострадал.

Группа Neverlove известна хитами «Добро пожаловать в эскорт», «Тяночка», «Малолетка-альтушка». Солист — Ярослав Степанов — в Сети выдавал себя сыном экс-фронтмэна «Арии» Валерия Кипелова и брата Шамана.

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