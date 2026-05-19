У берегов Владивостока нашли затонувший пароход с грузом на 1,5 миллиона рублей

Пароход, затонувший в начале XX века на подходе к Владивостоку, мог перевозить груз на очень крупную по тем временам сумму. Имущество было застраховано на 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал председатель Приморского отделения Русского географического общества Алексей Буяков, сообщил ТАСС .

Старинное судно обнаружили в заливе Петра Великого. По предварительной версии, оно может быть пароходом «Князь Горчаков», затонувшим в 1906 году после подрыва на японской мине.

«Пароход „Князь Горчаков“, который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией „Саламандра“. Страховая сумма на тот период времени была большой, почти 1,5 миллиона рублей. Какой конкретно груз тогда перевозился — такой информации пока не располагаем, но она однозначно есть в российских архивах», — сказал Буяков.

Исследователи пока не готовы окончательно подтвердить, что обнаруженный пароход действительно является «Князем Горчаковым». Для этого специалисты намерены организовать новую экспедицию.

«В зависимости от того, насколько глубоко находится пароход, для его детального обследования будут использованы либо водолазы, либо необитаемые подводные аппараты. Они должны будут найти отличительные признаки судна либо его название. Кроме того, так как судно подорвалось на японской мине, в корпусе есть большая пробоина, через которую можно будет заглянуть внутрь», — отметил он.

Отдельное внимание планируют уделить грузу. Если предметы, пролежавшие на дне около 120 лет, сохранились в приемлемом состоянии, их могут поднять на поверхность, изучить и передать в музей.

Буяков также отметил, что при крушении в 1906 году никто из членов команды не погиб. Поиски «Князя Горчакова» предпринимались и раньше. В 2018 и 2021 годах уже проводили экспедиции, однако тогда обнаружить пароход не удалось.

Ранее на севере Китая археологи обнаружили под руинами древнего мегаполиса Хоучэнцзуй сеть скрытых подземных тоннелей возрастом около 4300–4500 лет.