В Китае нашли древние лабиринты возрастом четыре тысячи лет

На севере Китая археологи обнаружили под руинами древнего мегаполиса Хоучэнцзуй сеть скрытых подземных тоннелей возрастом примерно 4300-4500 лет. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.

Археологи работали в каменном городе в автономном районе Внутренней Монголии. Древний мегаполис расположен на северном берегу реки Хуньхе в уезде Циншуйхэ. Его площадь составляет около 1,38 миллиона квадратных метров.

Город имеет овальную или эллиптическую форму. Поселение состояло из внутреннего и внешнего городов, укрепленных сторожевых башен, стен, террас и рвов, представляя собой оборонительную конструкцию.

«В ходе последних раскопок под городом обнаружили шесть пересекающихся подземных тоннелей. По словам исследователей, тоннели расходятся от центра города радиально, почти как спицы в колесе», — уточнили в публикации.

Лабиринты обнаружили на глубине от 1,6 до шести метров под землей. Высота большинства из них составляет от одного до двух метров, а ширина — около полутора метров. Ученые предположили, что защитники города передвигались по ним во время атак или они служили запасными выходами на случай чрезвычайных ситуаций.

