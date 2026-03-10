«Царевна-лягушка 2» стала самым кассовым фильмом в России в праздничный уикенд

Семейное фэнтези «Царевна-лягушка 2» стало самым кассовым фильмом в российском кинопрокате в выходные с 7 по 9 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

За праздничный уикенд картина Александра Амирова заработала около 178 миллионов рублей, а общие сборы превысили 200 миллионов.

Вторую строчку рейтинга заняла «Сказка о царе Салтане», которую режиссер Сарик Андреасян снял по мотивам одноименного стихотворного произведения Александра Пушкина. За три выходных дня фильм собрал почти 170 миллионов рублей.

Третье место — у комедии «Новая теща» с Марией Ароновой. За прошедшие праздники фильм заработал больше 141 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа. По словам главы государства, движение вперед в этой сфере есть.