Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа

Президент России Владимир Путин назвал темпы развития отечественного кинематографа хорошими, подчеркнув, что в этом направлении есть движение и оно заметное. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по культуре.

Президент отметил, что в 2024 году в прокат вышли 214 российских фильмов, из них при поддержке Министерства культуры сняли 54.

«Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%, а кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей. Темп хороший, аудитория составила 100 миллионов человек. Движение у нас вперед есть, оно такое заметное», — сказал он.

Режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета предложил ввести кинематограф в школьную программу. Он подчеркнул, что это важная идея, которая поспособствует патриотическому и художественному воспитанию молодежи.

«Здесь очень важно, чтобы это было именно кинообразование. Это не вполне развлечение, мы должны относиться к кинематографу как к способу образования молодежи», — отметил Шахназаров.