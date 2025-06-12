День России отметили на центральной площади в Истре

День России отметили в Истре. На центральной площади в Истре у МЦ «МИР» состоялась традиционная ежегодная патриотическая акция — жители муниципалитета растянули огромный триколор в знак единства нашего народа.

В мероприятии приняли участие местные жители, юнармейцы, активисты «Молодой гвардии», депутаты и волонтеры, а также воспитанники школ и детских садов. Организаторы отметили, что подобные мероприятия прививают патриотизм, поэтому и пригласили детей.

Также праздничная программа в честь Дня России прошла в парках округа. Ее открыло движение «5 верст». Спортсмены пробежали с флагами от памятника самолету ИЛ-2 до Новоиерусалимского монастыря. Провели для гостей и жителей округа концерты, ярмарку народных промыслов, мастер-класс. Еще организовали выставку ретро мотоциклов и праздничный фейерверк красок Холли — в цвет флага Российской Федерации.