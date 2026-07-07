Манулу Тимофею из Московского зоопарка нашли трех претенденток в невесты

У манула Тимофея из Московского зоопарка появились три претендентки на создание пары. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова, написал ТАСС .

«Хочу вам рассказать небольшой секрет: мы получили три фотографии трех претенденток на его „лапу и сердце“, — отметила она.

Окончательный выбор еще не сделан. Каждую из кандидаток предстоит проверить по генетическим показателям и состоянию здоровья, чтобы определить, подходит ли она для разведения.

Акулова подчеркнула, что даже после выбора партнерши успешное создание пары не гарантировано. По ее словам, совместимость животных можно будет оценить только после их знакомства. Животных разместят в отдельном вольере, чтобы не беспокоить, однако за ними организуют видеонаблюдение.

Почти месяц назад, 11 июня, Тимофею исполнилось шесть лет. К празднику манул завершил разжировку и весил 3,7 килограмма.