Иерей Жиляков опроверг заблуждение о том, что нельзя есть яблоки нового урожая до Яблочного Спаса

В народной традиции Преображение Господне, часто называемое Яблочным Спасом, связано с освящением плодов нового урожая. Однако, как отметил иерей Олег Жиляков в разговоре с «Известиями» , недопустимо воспринимать этот праздник исключительно как день освящения яблок, игнорируя его духовный смысл и участие в богослужении.

Одной из самых распространенных ошибок, по его словам, является смещение акцента с духовного на бытовое.

С точки зрения Церкви, Преображение Господне посвящено явлению Божественной природы Христа на горе Фавор. Этот праздник символизирует торжество Преображения Господа и преображения человека, который, очищаясь от греха, приближается к Богу.

Иерей также опроверг распространенные заблуждения о том, что нельзя есть яблоки нового урожая до Яблочного Спаса и работать в этот день. Он подчеркнул, что если человек поработал, а затем пришел в храм и воздал Богу, то он выполнил главное. Важно воздерживаться лишь от необязательных дел, а необходимые дела можно выполнять.

Говоря о том, как правильно провести праздник, священник отметил, что главное для православного христианина — это участие в богослужении и причастии. Кроме того, он посоветовал уделить больше внимания семье и близким, что также является важной частью духовной жизни.