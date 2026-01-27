«Часы Судного дня» снова перевели: сколько нам осталось до ядерной полуночи?

«Часы Судного дня» остановились на отметке 85 секунд до полуночи — глобальной катастрофы. Видеотрансляцию с изменением времени опубликовал американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Группа ученых перевела символические «Часы Судного дня», которые показывают, насколько мир близок к глобальной катастрофе, вперед на четыре секунды.

Ключевыми причинами стали ослабление контроля над ядерным оружием, спецоперация на Украине, война на Ближнем Востоке и растущие опасения, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Некоммерческая организация из Чикаго создала этот проект в 1947 году. Они объяснили его «агрессивным поведением» ядерных держав — России, Китая и США.

В 2025 году стрелки показывали 90 секунд до полуночи, что уже было историческим антирекордом. В этом году ситуация, по мнению ученых, ухудшилась еще больше.

На прошлой неделе «Радиостанция Судного дня» передала несколько сообщений. Среди них оказалось слово, связанное с браком.