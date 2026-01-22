«Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с браком

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», в четверг прозвучало очередное кодовое сообщение. Как сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность станции, в 13:21 по московскому времени зафиксирован сигнал со словом «супружеский».

В течение дня это была не единственная передача. В 11:21 в эфире появилось сообщение со словом «венчиковый», а спустя почти три часа, в 14:19, прозвучала еще одна шифровка — «актиний».

УВБ-76 считается одной из самых загадочных радиостанций мира. Она работает с середины 1970-х годов и большую часть времени передает однообразный жужжащий звук, за что получила прозвище «Жужжалка». Время от времени монотонный фон прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из чисел и отдельных слов, смысл которых официально не раскрывается.

Радиолюбители и исследователи связывают станцию с периодом холодной войны и предполагают, что УВБ-76 относится к так называемым номерным радиостанциям, которые могли использоваться для передачи зашифрованных указаний.

Ранее, 19 января УВБ-76 передала слово «ноосфера».