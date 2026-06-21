Стилисты назвали цветовой тренд лета 2026 года

Фиолетовый цвет неожиданно ворвался в список трендов лета 2026 года. Об этом сообщили обозреватели Who What Wear .

Авторы портала заметили, что лидеры мнений и телезвезды все чаще выбирают вещи этого оттенка для повседневных и пляжных образов.

Самыми актуальными сочетаниями назвали оттенки фиолетового с желтым и зеленым. Что касается моделей — то к модному цвету вполне подойдут вещи с пайетками. Тем же, кто готов к более ярким экспериментам, стилисты посоветовали сочетать насыщенный фиолетовый со светло-лиловым. Они также выделили комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем.

Ну, а если даже трендовый цвет не помогает чувствовать себя уверенно в бикини, психологи рекомендовали выбирать купальник не по моде, а по комфорту: он не должен сдавливать тело, спадать, натирать или требовать постоянной поправки.