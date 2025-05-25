Степашин признал нарушение в процедуре роспуска СССР

Бывший глава правительства России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин согласился с мнением о том, что процедуру роспуска СССР нарушили. Его слова привело РИА «Новости» .

«С юридической точки зрения Кобяков прав», — заявил он.

Степашин добавил, что во время проведения специальной военной операции необходимо учитывать правовую коллизию СССР.

«Нужно иметь в виду правовую коллизию, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине», — добавил председатель Ассоциации юристов России.

Таким образом, бывший глава кабмина согласился с мнением советника президента России Антона Кобякова, что Советский Союз до сих пор существует юридически. Он объяснял, что нарушили саму процедуру роспуска СССР: если Союз создавал Съезд народных депутатов, то и распускать его нужно было только по их решению.

Ранее Степашин назвал главную ошибку СССР, связанную с Украиной.