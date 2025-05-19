Степашин назвал главную ошибку СССР, связанную с Украиной

Сергей Степашин заявил, что присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР было исторической ошибкой. Об этом он рассказал в интервью aif.ru .

По его словам, расширение границ на запад в 1939 году ослабило оборонные возможности Советского Союза, поскольку новая линия границы не была подготовлена для отражения нападения.

Степашин напомнил, что старая граница была укреплена системой «линии Сталина», которую в итоге пришлось бросить. Он считает, это дало преимущество Гитлеру в 1941 году.

Бывший российский премьер отметил, что именно из западных регионов Украины немцы в то время вербовали полицаев и карателей, участвовавших в уничтожении целых деревень.

Также Степашин обвинил выходцев из этих регионов в убийстве разведчика Николая Кузнецова и раскритиковал амнистию бандеровцев, проведенную Хрущевым в 1963 году.

Он подчеркнул, что корни современной украинской политики, по его мнению, уходят в эти же радикальные круги.

Отвечая на вопрос о том, стоило ли оставлять Западную Украину в составе СССР, Степашин предположил, что Польша изменила бы свое отношение к России, если бы сама получила эти земли.

В том же интервью Степашин предположил, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году.