СССР жив на бумаге? Почему дискуссия о Союзе остается теорией

Идея юридического существования СССР — интересная и любопытная, но не более того. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так он прокомментировал заявление секретаря Петербургского международного юридического форума Антона Кобякова, который предположил, что на бумаге СССР остается до сих пор, поскольку юридически страну не распускали. Отсюда он сделал вывод, что конфликт на Украине — внутренний процесс.

«Озвученное на Петербургском юридическом форуме мнение о том, что СССР до сих пор можно рассматривать как юридически существующее государство, конечно, любопытное, интересное, но не более того», — заявил Соловьев.

По его словам, если Советский Союз создавали во время съезда народных депутатов, еще не значит, что точно такая же процедура должна состояться для распада объединения. Иногда соблюсти эту меру невозможно, например, если ее некому организовывать или нет людей с определенным статусом.