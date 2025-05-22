СССР жив на бумаге? Почему дискуссия о Союзе остается теорией
Юрист Соловьев призвал не задумываться всерьез о юридическом существовании СССР
Идея юридического существования СССР — интересная и любопытная, но не более того. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Так он прокомментировал заявление секретаря Петербургского международного юридического форума Антона Кобякова, который предположил, что на бумаге СССР остается до сих пор, поскольку юридически страну не распускали. Отсюда он сделал вывод, что конфликт на Украине — внутренний процесс.
«Озвученное на Петербургском юридическом форуме мнение о том, что СССР до сих пор можно рассматривать как юридически существующее государство, конечно, любопытное, интересное, но не более того», — заявил Соловьев.
По его словам, если Советский Союз создавали во время съезда народных депутатов, еще не значит, что точно такая же процедура должна состояться для распада объединения. Иногда соблюсти эту меру невозможно, например, если ее некому организовывать или нет людей с определенным статусом.
«И от того, что мы сейчас скажем, что где-то не были соблюдены эти процедуры, мы, конечно, Советский Союз не вернем», — объяснил юрист.
По его мнению, так глубоко и широко рассуждать на эту тему сегодня не приходится. Лучше всего думать о настоящем и будущем. Если у кого-то будут сомнения, что СССР «распался каким-то не тем образом», то этому можно посвятить форум для разъяснений.
«Ну а что, 30 лет самостоятельного развития России — коту под хвост, что ли? Тем более Россия — правопреемник Советского Союза», — сказал юрист.
Он отметил, что распад СССР подойдет в качестве темы для дискуссии, но говорить об этом всерьез не стоит.