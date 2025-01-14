Стало известно, что приведет цивилизацию к концу света

Современная цивилизация, насчитывающая 8,2 миллиарда человек, балансирует между авторитарным крахом и переизбытком. При худшем развитии событий произойдет полнейший упадок, сообщило издание Independent.

Доктор Нафиз Ахмед с коллегами провели исследование, которое показало, что цивилизация проходит четыре стадии. Первым идет рост, затем стабильность, а после них неизбежен упадок и трансформация.

Современная цивилизация уже достигла стадии упадка, поэтому более совершенного «жизненного цикла» для людей уже не случится и они будут регрессировать.

«Рост числа авторитарных и ультраправых правительств по всему миру увеличивает этот серьезный риск краха», — отметил ученый.

По словам исследователя, цивилизация оказалась под угрозой из-за авторитарной политики и защиты ископаемого топлива, которое провоцирует выбросы парниковых газов и это меняет климат.

Однако есть шансы защитить Землю, если активно развивать чистые источники энергии, искусственный интеллект, 3D-печать и выращенное в лаборатории сельское хозяйство.

Американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что за все время существования человечества самой глобальной угрозой для него стало падение рождаемости.