«Стали призраками». В лесу в Италии нашли двух брошенных детей

Corriere della Sera: в Италии отец прятал двух сыновей от коронавируса в лесу

Отец бросил двух маленьких детей в лесу в Пьемонте, чтобы защитить от коронавируса. Мужчина надеялся, что их не найдут, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, братьев привезли в Италию из Германии и не стали регистрировать на новом месте. Семья поселилась недалеко от итальянского города Турина. Мальчики девяти и шести лет не ходили в школу и никогда не посещали врача.

«Детей привезли в Италию и спрятали в лесу. Таким образом, они стали двумя призраками», — отметили в публикации.

Семья прервала добровольную изоляцию в апреле из-за наводнения. Спасатели наткнулись на двух детей, которые практически не разговаривали и носили подгузники. Братьев изъяли и отправили в специальное учреждение.

Ранее трех братьев-маугли нашли в Санкт-Петербурге. Мальчики жили с 36-летним отцом в подвале многоэтажки.