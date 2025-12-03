Стая собак спасла брошенного матерью младенца в Индии

Жительница индийского города Навадвип бросила новорожденного сына в поле. Стая бродячих собак всю ночь охраняла младенца, пока его не спасли, сообщило The Times of India.

Когда местные жители услышали детский плач, то решили, что крики доносятся из какого-нибудь дома. Только ближе к рассвету одна из женщин решила проверить, где плачет ребенок, и увидела его в окружении собак.

Горожан поразило, что животные не причинили мальчику вреда. Наоборот, собаки встали на его защиту от возможных опасностей. Младенца отвезли в госпиталь, где врачи не нашли у него никаких внешних повреждений.

Сейчас состояние новорожденного стабильное, он находится под присмотром медиков. Полиция разыскивает женщину, которая бросила ребенка сразу после родов.

Ранее в Краснодаре мать бросала трехлетнюю девочку одну дома на несколько дней. Сотрудники опеки забрали ребенка.