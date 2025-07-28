Брошенную матерью девочку с банкой пюре спасли в ЖК в Краснодаре

Трехлетняя девочка осталась одна дома на несколько дней и плакала под дверью квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, жительница многоквартирного дома в ЖК «Дыхание» в Краснодаре несколько дней подряд оставляла свою дочь одну. Уходя из квартиры, она давала ребенку только одну банку фруктового пюре.

Соседи рассказали, что из квартиры на 13-м этаже раздавались крики и плач. Обеспокоенные местные жители, пришедшие проверить девочку, увидели ее сидящей в слезах под дверью.

Когда мать ребенка вернулась домой, она пообещала соседям, что больше не оставит его одного. Однако на следующий день ситуация повторилась. На место вызвали полицейских и сотрудников опеки. Девочку увезли в инфекционное отделение.

Ранее житель Ингушетии искупал младенца в горной реке и протащил его вниз головой по каменистым тропам. На инцидент обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Зарема Чахкиева.