Советский космический аппарат «Космос-482» рухнул в Индийский океан

Сломавшийся на пути к Венере аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан

Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил свое существование. Он сошел с орбиты и упал в Индийский океан. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», — подчеркнули в госкорпорации.

Согласно расчетам специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман.

В Роскосмосе напомнили, что аппарат запускался для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока он остался на высокой эллиптической орбите и все это время постепенно приближался к Земле.

«Космос-482» был «сестрой» успешной миссии «Венера-8», состоявшейся в июле 1972 года. Тогда аппарат находился на поверхности планеты 50 минут.