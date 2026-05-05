Сотрудница НАСА пережила три остановки сердца и рассказала о видениях

Ученая, которая работала в НАСА, рассказала, что трижды пережила остановку сердца и во всех случаях испытывала похожие ощущения. Об этом сообщила газета The Mirror .

По словам Ингрид Хонкалы, впервые такой опыт произошел с ней в возрасте двух лет, когда она упала в резервуар с ледяной водой. Тогда вместо страха она ощутила покой и тишину, а также как будто увидела происходящее со стороны.

«Я чувствовала себя полностью единой с самой жизнью, как будто границы, которые обычно определяют, кто мы есть, растворились», — рассказала она.

Похожие переживания повторились в 25 лет после аварии и в 52 года во время операции, когда у нее резко упало артериальное давление. Хонкала заявила, что восприняла это состояние как более глубокий слой реальности, существующий за пределами физических чувств.

Она также рассказала, что видела так называемых «существ света», которые общались с ней без слов, а пережитый опыт повлиял на ее решение связать жизнь с наукой.

Ранее китайские врачи смогли вернуть к жизни пациента спустя 40 часов после остановки сердца. По словам медиков, такие случаи крайне редки и требуют современных технологий, опыта специалистов и удачи.