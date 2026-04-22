В Китае врачи вернули к жизни пациента через 40 часов после остановки сердца

Медики второй больницы Чжэцзянского университета спасли мужчину, у которого более 40 часов практически не работало сердце. Об этом сообщило издание Sohu .

Сорокалетний мужчина попал в местную больницу с жалобами на стеснение в груди и одышку. Позднее у него произошли остановка сердца и дыхания. Врачи диагностировали фульминантный или молниеносный миокардит — крайне тяжелую и быстро развивающуюся форму воспаления сердечной мышцы.

«Когда пациент поступил, мы обнаружили у него постоянную фибрилляцию желудочков, что клинически означает отсутствие сердцебиения. Почти 10 попыток дефибрилляции не смогли восстановить его сердцебиение, и мы могли поддерживать его артериальное давление только с помощью аппарата», — рассказал ведущий врач отделения неотложной помощи Лу Сяо.

Также врачи применяли дополнительные методы, чтобы сохранить кровообращение и снизить риск тромбообразования. Чудо произошло более, чем через 40 часов интенсивной терапии. Работа сердца начала постепенно восстанавливаться, а сердечный ритм нормализовался.

Система ЭКМО поддерживала организм мужчины около 10 дней. Примерно через 20 дней пациент пришел в сознание, после чего его выписали без серьезных осложнений. По словам врачей, такие случаи встречаются крайне редко и требуют сочетания современных медицинских технологий, слаженной работы специалистов и просто удачи.

Не менее необычный случай ранее произошел в городе Мирном в Якутии, где пациент вернулся к жизни после пяти часов, проведенных в состоянии клинической смерти. До этого он, выпив лишнего, заснул на скамейке в -20 градусов.