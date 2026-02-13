Сокровища на свалке. Мужчина случайно выкинул золотые слитки

В Италии 57-летний мужчина во время уборки случайно выбросил жестяную коробку с 20 золотыми слитками вместе с бытовыми отходами в мусорный контейнер. Об этом сообщил портал RMF24 .

Мужчина чуть не лишился сбережений в итальянском городе Торре-Лапилло, расположенном в провинции Лечче. Общая стоимость золотых слитков оценивается примерно в 120 тысяч евро (более 11 миллионов рублей). Мужчина регулярно покупал новые слитки на протяжении многих лет, создавая личные накопления.

«Только на следующий день хозяин понял, что вместе с мусором злотый выбросил свое золотое сокровище. В отчаянии он явился на заставу карабинеров и рассказал обо всей ситуации», — уточнили журналисты.

Полицейские просмотрели записи с камер наружного наблюдения, подтвердившие слова мужчины. К тому времени коммунальные службы уже перевезли содержимое контейнеров в соседний поселок Угенто. Благодаря участию правоохранителей и технических служб коробку с золотом нашли в целости и сохранности.

