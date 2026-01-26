Недвижимость, автопарк и побочные бизнесы нашли у просившего милостыню индийца

Бездомный, который собирал милостыню в индийском штате Мадхья-Прадеш, оказался крупным бизнесменом и владельцем трех домов и автопарка с собственным водителем. Историю тайного миллионера из трущоб, который передвигался на деревянном ящике на колесах и страдал проказой, рассказало издание The Oddity Central .

По данным издания, инвалид регулярно приезжал на рынок города Индаур, где прохожие, видя его состояние, кидали деньги в чашку для подати. В рамках работы по ликвидации уличного попрошайничества неходячего мужчину перевезли в специальную гостиницу, куда отправляли всех нищих.

В ходе беседы «спасенный» признался, что его ежедневный заработок составлял около тысячи рупий (830 рублей). Накапливая достаточную сумму, он отдавал деньги в долг под проценты торговцам рынка.

Дальнейшая проверка показала, что инвалид оказался не бездомным, а владельцем двух трехэтажных домов и квартиры, полученной по программе социального обеспечения. Кроме денежных займов, «нищий» зарабатывал на сдаче в аренду двух авторикш, а также имел в своем распоряжении машину с личным водителем.

Раскрытый предприниматель заявил, что не просил милостыню, а деньги прохожие ему давали сами, когда видели его состояние. Мужчина подчеркнул, что никогда не занимался попрошайничеством, а собранные средства использовал в качестве инвестиций.

