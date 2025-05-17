Жительница США Брианна Лафферти пережила клиническую смерть и описала, что видела после остановки сердца. Об этом сообщила Daily Mail .

По словам девушки, все произошло в 2017 году, когда из-за резкого ухудшения здоровья, вызванного тяжелым нарушением водно-солевого баланса, она впала в кому. Врачи зафиксировали остановку сердца. В течение восьми минут Брианна официально считалась мертвой.

Во время клинической смерти, как утверждает Брианна, она услышала голос, спрашивающий: «Ты готова умереть?».

После ее согласия начался странный опыт: девушка ощутила себя «живой, как никогда» и увидела «абсолютную тьму, полную покоя». Она потеряла чувство тела, забыла, кто она, и почувствовала, как будто парит в невесомости.

Брианна утверждает, что научилась в видении летать, «врезалась в столб» и «потеряла руку» — но боль не чувствовала. Затем, по ее словам, рука «волшебным образом выросла снова».

Позже она оказалась в ярко-синем туннеле, заполненном «единицами и нулями» — в этом она увидела некий символ устройства Вселенной.

После возвращения к жизни она считает, что смерть — это не конец.

«Смерти не существует. То, что мы называем жизнью, — только одна из форм существования», — уверена Брианна.

Врачи полагают, что переживания во время остановки сердца нередко сопровождаются яркими галлюцинациями, но научного объяснения этим феноменам до сих пор нет.

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