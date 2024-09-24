В Санкт-Петербурге годовалую девочку положили в реанимацию из-за анафилактического шока после инъекции антибиотика. Мать сделала ей укол для лечения ОРВИ, сообщила «Фонтанка».
Ребенок болел несколько недель. Врач назначил антибиотик, но мать купила другой препарат и сделала укол самостоятельно. После инъекции вечером 21 сентября состояние девочки ухудшилось, начались судороги. Скорая помощь увезла ее в больницу.
Девочка перенесла анафилактический шок и клиническую смерть. Ее положили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Похожий случай произошел в Нахабине. Женщина сделала сыну соседки укол, чтобы сбить жар. Ребенок умер от анафилактического шока из-за слишком большой дозы лекарства. Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности, суд оштрафовал виновницу на 70 тысяч рублей.
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Годовалая девочка в Петербурге перенесла клиническую смерть после укола от ОРВИ
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