Слово «тиброхит» стало третьим сообщением «Радиостанции Судного дня» за сутки

Проснувшаяся после трех дней молчания «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир третье за сутки слово «тиброхит». Об этом сообщил отслеживающий активность «Жужжалки» телегам-канал «УВБ-76 логи» .

Авторы уточнили, что новое слово прозвучало в эфире в понедельник, 27 июля, в 15:32 по московскому времени.

«Третье сообщение за сегодня, 27.07.2026, 15:32 МСК. НЖТИ 06089 ТИБРОХИТ 1673 1477», — указали в публикации.

Судя по записям телеграм-канала, «Жужжалка» активизировалась до полудня, выдав в 11:39 слово «адоглет», и после продолжила эфир в 12:12, когда сквозь шумы прозвучало слово «анархистка».

В последний раз «Радиостанция Судного дня» выдавала сразу три сообщения за сутки 16 июля, когда в эфир вышли «фиатоплот», «суходелие» и «варолязг».