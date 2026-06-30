Симоньян рассказала, как пробовала жареную саранчу в Пекине вместе с Дмитрием Песковым

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что однажды искала жареную саранчу на улице в Пекине вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Фрагмент интервью китайскому порталу «Гуаньча» журналист опубликовала в телеграм-канале .

Симоньян призналась, что любит китайскую кухню и, когда путешествовала по миру, часто выбирала рестораны с острыми сычуаньскими блюдами. Среди любимых кулинарных рецептов она назвала жареный рис и говядину в устричном соусе.

«Однажды ночью мы с Дмитрием Песковым бродили по пекинской улице и искали жареную саранчу. И мы нашли ее. <…> Заказали огромное блюдо и все съели», — поделилась она.

Главный редактор RT также вспомнила поездку в Китай на поезде вместе с мужем и свекровью. Тогда они попробовали шелкопрядных червей.

Ранее россиянам рассказали о необычных для европейцев блюдах китайской кухни. Например, в провинции Гуандун на юге Китая готовят говяжьи кишки, жареного голубя и подают «утренний чай» — набор блюд для позднего завтрака.