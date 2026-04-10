RTVI перечислил самые странные блюда китайской кухни

Еда в Китае — это не просто прием пищи, а целая философия. В этой стране особое внимание уделяется текстуре блюд, их хрусткости и упругости. Многие традиционные блюда могут показаться европейцам странными и даже шокирующими, написал RTVI .

На юге Китая, в провинции Гуандун, местные жители едят все, что летает, плавает и имеет четыре ноги. Среди популярных блюд — говяжьи кишки в собственном соку, жареный голубь и «утренний чай», который на самом деле представляет собой набор блюд для позднего завтрака.

Одно из самых популярных блюд в провинции Гуандун — «когти феникса», то есть куриные лапки. Они обычно продаются в маринованном виде и используются в качестве закуски.

В другой провинции, Гуйчжоу, подают суп «из коровьей лепешки». Это горький зелено-желтый бульон, который готовят на основе содержимого двух отделов желудка коровы и части ее тонкого кишечника.

До недавнего времени в некоторых провинциях Китая подавали крыс. Мясо полевых крыс — постное, с легким сладковатым привкусом, а бамбуковые крысы более жирные и нежные.

В провинции Юньнань популярны блюда из насекомых. Самое популярное блюдо — жареные бамбуковые черви. Также можно попробовать жареных пчелиных куколок, саранчу, кузнечиков, коконы шелкопрядов и другие виды насекомых.

На улице Ванфуцзин в Пекине можно попробовать вареный говяжий желудок с другими субпродуктами, «вонючий тофу» и жареных скорпионов на палочке.

В Шанхае стоит попробовать «пьяных креветок» — живых пресноводных креветок, замаринованных в крепком алкоголе и остро-сладком соусе. Также в Шанхае варят сладкий борщ «ло-сун-тан» без свеклы, но с томатной пастой.

Китайская кухня — это удивительное сочетание традиций, философии и уважения к природе. Несмотря на то что некоторые блюда могут показаться странными, они являются неотъемлемой частью культуры и истории Китая.